За август 2020 года золотовалютные резервы Белоруссии сократились на 1 399,6 миллиона долларов (15,8 процента), до 7 457,8 миллиона. Об этом сообщается на сайте Национального банка страны.

Резкое сокращение резервов произошло после их роста в июле на 61,8 миллиона долларов (0,7 процента).

Потеря резервов связана с продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах белорусской биржи. Благодаря этому правительство и Нацбанк смогли выполнить внешние и внутренние обязательства страны на 351,7 миллиона долларов.

Как сообщал «Рамблер», ранее эксперт Института развития интеграционных процессов Дмитрий Болкунец заявил, что из-за политического кризиса экономика Белоруссии столкнулась с убытками в десятки миллионов долларов.

По данным Netblocks, потери страны только от отключения интернета во время протестов составили 56,4 миллиона долларов в день.

СМИ писали, что некоторые интернет-магазины Белоруссии отменили оплату банковскими картами. Сообщалось, что это может быть связано с потенциальной задержкой денег на транзитных счетах. Часть онлайн-площадок начала просить наличные.

Эксперты также предупреждали, что белорусы столкнутся с 10-25-процентным ростом цен на электронику из-за обвала белорусского рубля.