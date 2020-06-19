Белоруссия ждет от России скорого снятия всех ограничений для граждан на пересечение границы, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил в пятницу глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

«Мы хотим с удовлетворением отметить принятие российской стороной ряда решений о снятии временных ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу в отношении отдельных категорий граждан двух стран… Благодарим МИД России и лично министра за конструктивный подход и содействие в этих вопросах, а также за оказанную помощь и совместную работу по возвращению наших граждан на Родину. Ждем в скором времени снятия всех ограничений», — заявил Макей по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам министра, в пятницу в Минске состоялись плодотворные переговоры по актуальным темам двусторонней и многосторонней повестки дня, в том числе «по самым чувствительным вопросам», стороны согласовали позиции и сверили задачи на перспективу.

«Обсудили в целом график контактов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, и есть общее понимание, что нужны интенсивные переговоры для урегулирования проблемных вопросов торгово-экономического сотрудничества», — заметил глава МИД республики.

Также, продолжил Макей, подтверждена обоюдная нацеленность на углубление взаимодействия на пространстве СНГ, в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ, подробно обсуждено взаимодействие в ООН, ОБСЕ и других международных организациях. «Договорились и дальше координировать подходы к деятельности в этих и иных многосторонних форматах, подчеркнули единство взглядов по основным проблемам современного мироустройства», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались. В Белоруссии на пятницу выявлено 57333 случая инфицирования коронавирусом, в том числе скончались 337 человек.

В связи с коронавирусом многие страны ввели карантин и ограничения на передвижения граждан и въезд иностранцев. Границы закрыли все страны-соседи Белоруссии, в том числе Россия. Белоруссия не вводила карантин и комендантский час, не накладывала ограничения на передвижение граждан, борется с инфекцией очагово, выявляя и изолируя инфицированных и их контакты. Международное авиасообщение не приостанавливалось, однако для всех прибывающих в страну действует обязательный 14-дневный карантин.