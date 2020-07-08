Белорусская федерация легкой атлетики готова рассматривать заявления российских легкоатлетов о желании получить спортивное гражданство Белоруссии, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях.

«Если к нам будут приходить предложения о переходе из какой бы ни было страны, то было бы непорядочно их не рассматривать, — сказал ТАСС, выигравший на Олимпиаде-2008 серебро в метании молота, президент БФЛА Вадим Девятовский. — А что касается ситуации с российскими легкоатлетами, то мы внимательно следим за ней и переживаем за спортсменов, потому что это близкие нам люди, у которых есть ограниченное время, чтобы оставить свой след в спорте. И по-человечески, и по-спортивному мне очень жаль, что те же Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков, которые являются лидерами мировой легкой атлетики, стали заложниками ситуации. Поэтому их сегодняшнее беспокойство я как бывший спортсмен прекрасно понимаю».

Единственная в истории легкой атлетики трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене неоднократно заявляла, что не исключает вариант ухода из сборной России из-за ситуации во Всероссийской федерации легкой атлетики.

Другие лидеры российской легкой атлетики Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков во вторник сообщили, что также не исключают переход под флаг другой страны. Ранее стало известно, что один из самых перспективных прыгунов с шестом в мире Матвей Волков уже занимается вопросом оформления другого спортивного гражданства.

ВФЛА в ноябре 2015 года была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации из-за многочисленных допинговых нарушений и до сих пор не восстановлена в правах. В марте текущего года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов (5 из них условно) из-за нарушений, допущенных прежним руководством ВФЛА.

Ранее World Athletics приостановила выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса, так как ВФЛА штраф, который должен был быть выплачен до 1 июля, остался не погашенным. При этом World Athletics сообщила, что общая сумма штрафа составляет 6,31 миллиона долларов.