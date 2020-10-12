Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Белоруссии кредита на 500 миллионов долларов, говорится в сообщении Минфина России.

«Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) одобрил предоставление Республике Беларусь кредита на 500 млн долл. США из собственных средств. Решение было принято в пятницу, 9 октября», — говорится в сообщении.

Средства предоставляются сроком до 10 лет с льготным периодом до 5 лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок 7 лет).

«Ограничения, связанные с пандемией, отрицательно сказываются на экономической активности Республики Беларусь, создают серьезные риски: кредит позволит правительству страны обеспечить качественную медицинскую помощь, сбалансировать бюджетную политику и обеспечить устойчивость банковского сектора», — прокомментировал министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме средств фонда, Белоруссия получит кредит на 1 миллиард долларов от России. Он будет предоставлен двумя траншами по 500 миллионов в 2020 и 2021 годах.