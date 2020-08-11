Музыкальный критик Артемий Троицкий в Twitter призвал митингующих в Минске штурмовать резиденцию действующего президента страны Александра Лукашенко на огромных самосвалах БелАзах. По его словам, такого не было даже в голливудских фильмах.

Гигантский самосвал БелАЗ может легко смять/сплющить и автозаки, и ментовские джипы. Производится в Жодино, 40 км от Минска. Представьте: 2-3 БелАЗа расчищают путь, а за ними — сотни простых машин с гражданами едут на экскурсию в резиденцию Лукашенко в Дрозды. Круче, чем Mad Max! — Артемий Троицкий (@aktroitsky) August 10, 2020

Троицкий напомнил, что «гигантские» грузовики производит завод, находящийся в 40 километрах от Минска в городе Жодино. Он отметил, что 2-3 автомобилей будет достаточно, чтобы «легко смять/сплющить» автозаки и милицейские джипы.

«Лукашенко обезумел от паники»

«А за ними — сотни простых машин с гражданами едут на экскурсию в резиденцию Лукашенко в Дрозды. Круче, чем Mad Max (голливудский фильм «Безумный Макс»)», — написал критик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, которая раньше заявляла о своей победе в выборах, обратилась к избирателям. Она подчеркнула, что народ Белоруссии сделал свой выбор в пользу действующего главы государства, и призвала избирателей отказаться от крови и насилия. Политик также посоветовала людям не выходить на митинги и подчиниться требованиям правоохранителей.