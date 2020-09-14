Агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам Белоруссии со «Стабильного» на «Негативный» и предупредило, что кризис в стране может затянуться. Об этом сообщает TUT.BY.

В агентстве объяснили, что в негативном прогнозе отражены риски для финансовой стабильности белорусских банков. Об угрозе для банковской системы говорят массовый побег белорусов из белорусского рубля в иностранную валюту и изъятие депозитов. К сентябрю 2020 года белорусский рубль обесценился почти на 20 процентов.

Если политический кризис в стране затянется, это негативно отразится на экономическом росте Белоруссии и ее доступе к международным рынкам капитала в ближайшие 12−18 месяцев, считают в S&P.

Положение Белоруссии осложнят введенные Евросоюзом санкции и слабые экономические показатели страны даже до пандемии. Минску предстоят выплаты долга в иностранной валюте в размере почти трех миллиардов долларов (пять процентов ВВП страны) в год. Валютные резервы Белоруссии при этом составляют 7,5 миллиарда долларов (13,8 процента ВВП).

По версии S&P Global Ratings, помочь экономике Белоруссии может новый российский кредит для поддержки валютных резервов, а также до миллиарда долларов кредита для рефинансирования предыдущего долга. Пойдет ли на это Россия, пока неизвестно.

«Мы считаем, что будущая финансовая поддержка со стороны России может зависеть от политических уступок со стороны Беларуси, и некоторые из них могут оказаться неприемлемыми для Беларуси», — подчеркнули в агентстве.

Как сообщал «Рамблер», за август 2020 года золотовалютные резервы Белоруссии сократились на 1 399,6 миллиона долларов (15,8 процента), до 7 457,8 миллиона. Это связано с продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах белорусской биржи. Благодаря этому власти смогли выполнить внешние и внутренние обязательства страны на 351,7 миллиона долларов.

Источники Reuters утверждают, что российское правительство поручило госбанкам обеспечить дальнейший приток ликвидности в банки Белоруссии.