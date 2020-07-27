Белорусский блогер Максим Мирович раскритиковал фильм «Гостья из будущего», назвав будущее, показанное в картине, «убогим и совковым». Об этом он написал в «Живом журнале».

Автор назвал «Гостью из будущего „гимном фанатов СССР“. По мнению Мировича, режиссер Павел Арсенов „обманул“ зрителей и от повести Кира Булычева, по мотивам которой был снят фильм, в картине мало чего осталось.

»По сути из оригинальной книги автора (её части о будущем) киношники оставили только внешние декорации, скорлупу — Институт Времени (низкопробный макет с кафельной советской плиткой), Космозоо — обычный совковый парк с подвешенной перед камерой на леске фигуркой динозавра, Космопорт (больше похожий на провинциальный автобусный вокзал)», — написал блогер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он отметил, что «Москва будущего» Булычева совсем не похожа на советскую столицу, она — экологичный, толерантный и гостеприимный город, куда стекаются гости из разных концов Галактики.

«Декорации [из фильма — прим.ред.] сформировали у детей неправильное представление о будущем — будет всё точно так же, как сейчас, только немного лучше. В будущем будет тот же хорошо знакомый СССР, только с бесплатным мороженым — главное слушаться вон того дядю из телевизора», — отметил Мирович.

По его мнению, в будущем Булычева главными врагами цивилизации были диктаторы и тираны, а в фильме Арсенова эту идею не использовали вообще. Он отметил, что писатель не верил «в торжество коммунизма и в его блага», не хотел вступать в партию, а герои его книг, жившие в будущем, об этой партии ничего не знали.

Мирович назвал основной идеей Булычева концепт ответственности перед собой, близкими и будущим. Блогер выразил надежду, что по книгам Булычева снимут новый фильм, отражающий это.

«Ну а фанатам СССР остаются лишь стоны в стиле «какую страну развалили» и «верните мне мой СССР с лучшим в мире мороженым…» — заключил он.

Как писал «Рамблер», ранее «Российская газета» рассказала о судьбе актеров, сыгравших в «Гостье из будущего». Исполнительница роли Алисы Наталья Гусева снялась всего в нескольких фильмах, затем заинтересовалась биологией, получила образование и начала работать в Институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.