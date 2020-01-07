СПОРТ

Белорусский экипаж на МАЗе вышел в лидеры «Дакара»

12:33 07/01/2020

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На «Дакаре» в зачете грузовиков новый лидер. МАЗ Сергея Вязовича рвется к первой в истории белорусской команды победе на знаменитом ралли-рейде.

На втором этапе «Дакара» в категории грузовиков экипаж Вязовича, в отличие от соперников, не попался в навигационную ловушку, которая ждала участников в конце этапа. Это и сыграло решающую роль. Белорусский грузовик теперь опережает ближайшего конкурента на четыре минуты. В масштабах «Дакара» преимущество небольшое. Особенно если учитывать тот факт, что на хвосте у Вязовича сразу три экипажа главного фаворита этого ралли – команды «КАМАЗ-Мастер».

Сегодня на «Дакаре» третий этап. Он круговой. Гонщики проедут 427 километров вокруг местечка Неом в Саудовской Аравии.

Ралли-марафон «Дакар» впервые проходит в Саудовской Аравии. Участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км. Ралли финиширует 17 января.



