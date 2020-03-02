На поездах, следующих из Минска в Москву, используются списанные и устаревшие матрасы из ватного наполнителя. Такие постельные принадлежности достаются пассажирам, которые путешествуют в плацкартных вагонах, выяснил NEWS.ru.

Новые требования к матрасам обязывают государственное объединение «Белорусская железная дорога» с 2019 года приобретать изделия исключительно с наполнителем из полиэфирных волокон на замену ватным. Вместе с тем, старые «тюфяки» хранятся до истечения сроков годности и при необходимости выдаются в период массовых пассажирских перевозок, рассказали NEWS.ru представители руководства железнодорожного оператора.

Замначальника Белорусской железной дороги Андрей Якобсон (руководит развитием локомотивного, вагонного хозяйств, промышленных предприятий, материально-технического снабжения государственного объединения и входящих в его состав организаций) подчеркнул, что использовать матрасы с ватным наполнителем в соответствии с положениями международных соглашений в пассажирских поездах не запрещено.

Андрей Якобсон (заместитель начальника Белорусской железной дороги):

Согласно предоставленной Минским вагонным участком УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (предприятием формирования поезда) информации, указанные матрасы эксплуатировались в поездах в течение двух лет, что не противоречит требованиям к сроку эксплуатации. Также указанным предприятием приняты меры по недопущению нанесения на имущество ярлыков и бирок, имеющих служебную информацию.

Полиэфирные волокна активно применяются в текстильной промышленности. Такие матрасы комфортные для сна, дёшевы, износостойки, пропитаны негорючим раствором.

Елена Бызова (заместитель завкафедры материаловедения и товарной экспертизы Института текстиля и моды):

Наполнители из ваты лучше по показателям гидроскопичности: хлопковые волокна отлично вбирают влагу. В свою очередь полиэфир долгое время сохраняет форму. После того как человек поспал на такой ткани, изделие снова принимает первоначальный вид, в отличие от ватного. Последние прессуются, их нужно постоянно сбивать. Но этого в поезде, как правило, никто не делает.

Кроме того, матрасы на хлопковой основе тяжелы, и проводницы не всегда могут забросить их на третью полку купе, отметила собеседница.

Между тем эксперты разошлись во мнении по поводу использования тюфяков из прошлого века на российских железных дорогах. Бызова указала, что в плацкартных вагонах дальнего следования они активно применяются, а председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов таких в последние годы не встречал. Хотя, по его словам, в РФ достаточно пассажирских вагонов старой конструкции: из 19 тыс. лишь порядка 3 тыс. — нового типа.

Илья Зотов (председатель Общероссийского объединения пассажиров):

Я провожу в среднем более 100 поездок в год и в плацкарте, и в купе. Но в последнее время я нигде в РФ не встречал старых матрасов. Причём я езжу специально в вагонах разного типа, чтобы обращать внимание на качество сервиса на транспорте.

Ранее NEWS.ru писал об инициативе спикера Совета Федерации Валентине Матвиенко убрать из поездов дальнего следования РЖД ковровые дорожки. Она предложила заменить их стильными и удобными в обслуживании материалами.

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