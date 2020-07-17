Все ради того, чтобы полакомиться чужой едой.

В США хитрая белка нашла способ, как воровать еду из птичьих кормушек, пишет Daily Mail.

Кадры были сняты в Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк). Кормушка, на которую «нападает» белка, расположена для зверька не очень удобно: просто так к ней не подобраться. Однако у зверька спустя некоторое время получается перехитрить систему.

Сначала белка пыталась забраться по шесту, к которой прикреплена кормушка. Попытка не увенчалась успехом. Потом она решила попробовать прыгнуть на кормушку с ближайшего куста. Но тоже не вышло. В итоге зверек забрался на крышу дома и с нее спрыгнул прямо на кормушку.

Хозяева участка рассказали, что на карантине специально несколько раз меняли конструкцию кормушки и делали преграды для белок.

«Сначала я смазал шест, но они продолжали свои попытки, пока смазка не стерлась. Затем я отодвинул кормушку от куста и снял стабилизирующий трос. Но эти белки каждый раз находили способ добраться до еды», — сказали владельцы участка.