Зоопарк и ботанический сад Пайри-Дайза в Бельгии предлагает посетителям остановиться в гостиничных номерах с видом на диких животных, сообщает Daily Mail.

Постояльцы смогут любоваться на бурых медведей, тигров, морских львов, волков, моржей и пингвинов. Существует восемь вариантов размещения, можно остановиться в гостевом домике или люксовом номере. Для каждой локации имеются разные виды. Так, например в люксовых номерах «Земля холода» постояльцы любуются на подводную жизнь морских львов и белого медведя: окна выходят на бассейны с животными.

Проживание по соседству с белым медведем обойдется в 129 евро за одну ночь.