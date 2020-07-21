Из окна комнаты можно наблюдать за бурыми медведями и моржами.

Зоопарк и ботанический сад Пайри Дайза в Бельгии открыл на своей территории гостиничные номера. Отдых в них будет сопровождаться видом на диких животных: моржей, тигров, волков, бурых медведей, морских львов, пингвинов, тигров, пишет Daily Mail.

Туристам предлагают 8 вариантов размещения: от гостевого домика и люксовых номеров до небольших комнат. Для каждой из локаций указано, что конкретно может увидеть турист. Например, из разных номеров «Земли холода» (а это половина всех номеров) можно увидеть белого медведя, морского льва или пингвинов. При чем за первыми двумя можно будет наблюдать под водой: окна номеров выходят на бассейны этих животных. За два дня и одну ночь неподалеку от белого медведя придется заплатить €129 за человека.