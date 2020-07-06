Бельгийский велогонщик Нильс де Вриендт скончался во время шоссейной гонки, сообщает Cyclingnews. Трагедия произошла в бельгийском городе Вортегем-Петегем.

20-летний гонщик любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawoboнет потерял сознание во время соревнования и вскоре умер, несмотря на помощь врачей. Как сообщили в команде, причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность. Из-за произошедшего гонка была прервана за 13 км до финиша.

Данный старт стал первым в Бельгии после запрета на проведение соревнований из-за коронавируса и носил тренировочный характер перед официальным возобновлением велосипедного сезона. В гонке принимали участие ведущие бельгийские команды.

Belgian amateur Niels De Vriendt dies during first post-COVID-19 race in Belgium 20-year-old suffered reported heart failure during a practice racehttps://t.co/FYMXnAgVhF pic.twitter.com/NQ0tkAg5hO — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) July 6, 2020

Велоспорт считается одним из самых опасных олимпийских видов спорта. Статистика утверждает, что гибнет один спортсмен из 141 тысячи. Как правило, к трагедии приводят серьезные травмы при падении на высокой скорости и столкновения с автомобилями на шоссе.