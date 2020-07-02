Служба государственной безопасности Бельгии опасается, что китайские студенты, обучающиеся в бельгийских вузах, могут быть причастны к шпионажу в пользу военных КНР.

«Эти студенты увозят полученные в бельгийских университетах знания, чтобы предоставить их в распоряжение армии своей страны», — говорится в опубликованном в четверг докладе Службы госбезопасности.

По ее данным, студенты военных исследовательских институтов, таких как Китайский национальный университет оборонных технологий, направляются в ряд стран Западной Европы, в том числе в Бельгию, именно для получения важных знаний для развития военной сферы. В документе указывается, что сейчас в бельгийских вузах обучаются десятки «военных студентов» из Китая.

В этой связи бельгийские спецслужбы подготовили программу, которая должна позволить ученым лучше защищать свой научно-исследовательский потенциал.

В документе говорится, что международное сотрудничество также может поставить под угрозу интеллектуальную собственность. «Некоторые страны направляют своих студентов и исследователей за рубеж, чтобы они вернулись с багажом знаний и ноу-хау. К сожалению, не всегда это происходит открыто», — отмечается в докладе.

По словам заместителя главы Службы государственной безопасности Бельгии Паскаля Петри, спецслужбы пытаются выявлять потенциально опасных студентов. «У нас есть возможности по выявлению таких случаев, некоторым было отказано во въезде в Бельгию», — сказал Петри в интервью местному телеканалу RTBF.

По его словам, китайские студенты имеют легальный статус, приезжают по студенческому обмену и обладают доступом в университеты в рамках международного студенческого обмена. «Мы должны с одной стороны гарантировать демократические ценности Бельгии, а с другой — выявлять возможные угрозы», — заключил Петри.