Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград по 14 августа включительно, рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября, сообщили Mpravda.com в пятницу в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее «Белавиа» на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продлила приостановку регулярных рейсов в ряд городов России по 31 июля включительно, затем — по 7 августа.

«Перевозчики, осуществляющие рейсы в Москву из Минска, – это российский «Аэрофлот» и белорусская «Белавиа» — продлили приостановку рейсов по 14 августа. Также «Белавиа» продлила по 14 августа приостановку рейсов в Санкт-Петербург и Калининград. Рейсы «Белавиа» в Воронеж, Казань и Нижний Новгород отменены до 24 октября 2020 года», — рассказала представитель пресс-службы.

Собеседница агентства также обратила внимание, что приостановка полетов «Белавиа» в Краснодар и Сочи сохраняется по 15 августа.

Двадцать четвертого июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В пресс-службе министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Mpravda.com тогда заявили, что российская сторона пока не ответила согласием на предложение Минска о возобновлении регулярного авиасообщения с республикой.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,8 миллиона случаев заражения, свыше 662 тысяч человек скончались.

В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение. В последнее время транспортное сообщение между различными странами поэтапно возобновляется по мере улучшения ситуации с коронавирусом.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф