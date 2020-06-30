Белорусская авиакомпания «Белавиа» на фоне пандемии коронавируса COVID-19 продлила приостановку регулярных рейсов в Россию, Казахстан и Узбекистан по 31 июля включительно, сообщили Mpravda.com во вторник в компании.

В условиях пандемии коронавируса ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа- и железнодорожное сообщение.

«Мы вынуждены продлить приостановку регулярных рейсов по 31 июля включительно во все города России, а также в Казахстан и Узбекистан», — заявила представитель компании.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.