«Беларуськалий», один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире, остановил работу, сообщил Mpravda.com председатель первичной профсоюзной организации предприятия — Белорусского независимого профсоюза Юрий Захаров.

Вместе с тем руководство «Беларуськалия» проводит совещание, получить его комментарий относительно ситуации на предприятии Mpravda.com пока не получилось.

В свою очередь, источник в руководстве одного из рудоуправлений рассказал агентству, что сразу остановить предприятие нельзя, так как это «не конфетная фабрика».

«Это опасное производство и нужно предпринять определенные действия для остановки. Все надо делать с умом, потому что после забастовки, процессы надо будет запускать», — сказал он.

«Полная забастовка ближе к ночи»

Собеседник агентства добавил, что частично определенные технологические процессы остановлены из-за забастовки рабочих, но полностью производство не остановлено.

Он подчеркнул, что это не профсоюз организовывал забастовку, а «люди сами организовались, создали стачкомы». По словам собеседника, сейчас стачкомы вырабатывают свои требования руководству предприятия и меры по безопасной остановке производства.

Другой источник рассказал, что полностью безопасным образом технологический процесс остановится к ночи, соответственно, тогда можно будет говорить о полной забастовке.

Калийные удобрения для Белоруссии являются значимым экспортным продуктом. В прошлом году их было поставлено за рубеж на 2,8 миллиарда долларов.