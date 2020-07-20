Не так давно Семеренко и Белая сбежали с Острова и самовольно отправились в Москву. Вскоре подруги приняли решение покинуть проект и начать развиваться за его пределами. И вот девушки подробно рассказали о своих планах на будущее. Касательно Никиты Барышева было сказано, что он слишком много врет, и никакого доверия к нему у подруг уже нет. Поэтому ставить в известность этого «молодого и избалованного мальчишку» касательно своего ухода они не сочли нужным.



На данный момент Юлия и Алеся обживаются в съемной квартире. Они сняли «двушку» в Москве и сейчас занимаются ее обустройством. Юлия Белая запланировала отделку своей комнаты в лавандовых тонах, а Семеренко – в кремово-розовых. Свое новое место жительства девушки охарактеризовали как новое, светлое и чистенькое.



Что касается заработка средств к существованию, то в качестве основного источника дохода подруги обозначили рекламу в социальных сетях. Дополнительно Юлия также посещает кастинги модельных агентств, подыскивая работу в соответствующей сфере. Из планов на будущее девушки озвучили желание открыть свой небольшой бизнес в виде салона ногтевого сервиса.