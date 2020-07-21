Бека Кузенбаев высказался о несостоявшейся беременности Алины Комиссаровой.

Алина Комиссарова сделала тест и она не беременна. Мне кажется, что она хочет меня завалить, чтобы ребята переключились с неё на меня. Идут обсуждения, что у меня первое волшебство и девчонки беременеют, но это такой бред. В первом браке получилось не сразу и там мы хотели. Со второй девушкой тоже получилось не сразу, мы хотели малыша. На проекте всё переворачивают, но у меня своя правда, и я здесь остаюсь, чтобы доказать, что это не так.