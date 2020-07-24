Сирийский беженец Дурзи Диана аль-Али, которому вместе с семьей удалось покинуть лагерь Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, сообщил о том, что боевики требуют деньги с его жителей, чтобы дать им выйти.

«Когда президент (Сирии Башар) Асад приказал создать коридор в Сирию, мы сразу ушли. Вернее, когда смогли собрать деньги, которые требовали боевики за выход — 60 тысяч [сирийских] фунтов (примерно 48$ по курсу ЦБ Сирии — прим. ред.) за каждого человека из нашей семьи. Нас тогда встретили и помогли устроиться на территории Сирии. Мы вернулись в Тадмор», — рассказал аль-Али журналистам.

Он добавил, что в Эр-Рукбане тяжелые условия для беженцев и жители хотели бы покинуть его. «Мы бежали в лагерь Эр-Рукбан, когда Пальмиру захватили участники террористической группировки «Исламское государство»*. Уровень жизни там оказался просто ужасным, выживали только за счет гуманитарной помощи. Жили в палатке и в сезон дождей, это было очень сложно. Мы там пробыли почти три года», — отметил он.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

Благодаря усилиям Москвы и Дамаска ситуацию в лагере, находящемся на территории оккупированной США зоны Эт-Танф, в прошлом году удалось сдвинуть с мертвой точки и вывести оттуда более 19 тысяч беженцев. Однако региональные структуры ООН под разными предлогами задерживают реализацию плана по эвакуации оставшихся жителей Эр-Рукбана.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.