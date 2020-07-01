Мария Марикян. Аида Гасанова больше тридцати лет заведует фельдшерско-акушерским пунктом в небольшом дагестанском селе Хуна в Лакском районе. Под ее опекой — восемь аулов, расстояние между ними — от трех до двадцати километров. Жителей с каждым годом все меньше, но она по-прежнему обходит каждую деревню. Если экстренный вызов, садится в личную «Ниву» или добирается по гористой местности на своих двоих. О том, как работает сельский медик, — в материале Mpravda.com.

«Не хочу в больницу!»

У пятидесятидвухлетней Аиды Гаджиевны не бывает выходных. Свободное время — редкость. Мы застали ее в Лакской ЦРБ, в селе Кумух. «От Хуны недалеко — шесть километров. Приехала сдать отчеты и получить лекарства. Потом обратно в ФАП. Срочных дел нет, так что можем немного поговорить».

Накануне у нее выдался непростой вечер. «После шести — оперативный вызов: мужчине 1932 года рождения плохо. Прихожу — пульс 128, высокая температура. Все снизила, вызвала скорую из райбольницы, дождалась с родными машину, отправилась домой. Только переступила порог — опять звонят: у пенсионерки из Хуны давление и лихорадка. Надо бы и ее в стационар, но она категорически отказалась: «Не хочу в больницу» — и все тут! Связалась с ее сыном, тот приехал, но не уговорил. Оказала первую медпомощь, домой в итоге вернулась почти в два ночи. К той пенсионерке поспешила дочь, попробует переубедить. Силой ведь не заставишь. Что делать, среди старшего поколения и не такие упрямцы встречаются».

Аида заведует ФАПом с 1988-го. «Родилась в Махачкале. Мать с отцом развелись, когда мне был всего год. Мы с мамой вернулись в ее родные места — село Турци, — вспоминает Гасанова. — После восьмилетки в Хуне я перебралась в Махачкалу. Поступила в медучилище. А потом — обратно и устроилась в ФАП. С тех пор там». Супруг работает на стройке рядом, дети живут в Махачкале, «дочка — бухгалтер, сын учится в правовой академии».

На фельдшерскую зарплату, признается Аида Гаджиевна, не разгуляешься. Гасановы держат хозяйство: куры, коровы, пчелы.

Заранее планировать день очень непросто: «Не угадаешь, когда вызовут». ФАП открывается в девять утра. Вместе с заведующей — два фельдшера и акушерка. Медпункт обслуживает семь аулов. Ближе всего к Хуне — Турци и Лахир. Дальние — Шуни, Курла, Ахар, Иниша, Вираты. «Официально общее население более пятисот человек. Но на деле живут 230. В основном люди среднего возраста. Ну и молодежь есть. Пенсионеров же по пальцам пересчитать». Все — лакцы, представители коренного народа Северного Кавказа.

Не каждый больной в состоянии добраться до ФАПа, поэтому важная миссия фельдшеров — обходы: минимум два села в день. «Кому-то нужно по назначению врача поставить капельницу, кому-то сделать укол. Пока двое «в поле», один на месте: кто с вывихом придет, кто с давлением». До четырех-пяти вечера медики сменяют друг друга, потом — по домам, и работа уже по вызовам: «На связи днем и ночью. В том числе в выходные».

Служебной машины нет. Раньше Гасанова ходила пешком из одного аула в другой. «Самое страшное — ночные звонки. Особенно зимой. Одна я не рисковала, будила мужа. Он, бедный, никогда не отказывал, провожал меня. Подождет, пока помощь окажу, и возвращаемся».

Все селения расположены в гористой местности на высоте больше 1400 метров над уровнем моря. Асфальтированную дорогу проложили только от Хуны до райцентра Кумуха. А между другими аулами она полуразбитая. Можно попасть и под камнепад. «Сейчас, конечно, лучше, чем раньше: чуть что — пути расчищают, следят, чтобы людей не отрезало от цивилизации».

Обязательный атрибут обходов и срочных случаев — «сумка фельдшера». В ней медикаменты, перевязочные материалы, средства защиты — все, необходимое для первой помощи. «Если что-то серьезное, вызываем скорую из райцентра. Обычно приезжает оперативно. Но бывает, что помощь нужна «здесь и сейчас». Звонит мне как-то в два ночи жительница Шуни: начались схватки. Она примерно в двух километрах, а личного автомобиля у меня еще не было. Я набрала поселковому главе, он приехал, и мы вместе поспешили к той женщине. Она уже на улице стояла, ждала. Одновременно набрали номер скорой. Встретились с их бригадой как раз, когда у роженицы воды отошли. Остановили машины посреди дороги, перенесли ее в карету, там и родила. Завернули малыша в мой шарф — больше не во что было — и отправили в больницу с матерью».

Врезался в память день, когда у одного из местных после укуса пчелы возникла аллергическая реакция. «Он задыхался. Родные обратились ко мне и в скорую тоже позвонили. Я бежала со всех ног. Пока добралась, человек уже лежал никакой! Пережил клиническую смерть… Оказала первую помощь, тут и бригада подъехала. Слава Аллаху, спасли!»

Подобных случаев не счесть. Однажды Гасанова поняла: пора копить на машину, «так дело не пойдет». С 2008-го она выезжает на обходы на собственной «Ниве». Правда, отечественный внедорожник не всегда справляется с размытым после дождя покрытием. Зимой другая напасть — снегопады. «Поэтому, бывает, полпути на авто, а остальное — пешком. Прямо как в старые добрые времена».

Гасанова по возможности подвозит коллег на обходы. «Удобно, конечно, на автомобиле. Если что-то срочное, бросаем все и едем спасать. К примеру, за фельдшером Зухрой Ашаевой закреплено селение Вираты, самое дальнее от Хуны. Находится на возвышенности, туда очень трудно добраться. Обычно она просит мужа, а когда он не может — моя очередь. В села, которые ближе к ФАПу, девочки по-прежнему пешком ходят».

Эпидемия

Пандемия COVID-19 не обошла стороной и труднодоступные аулы Лакского района. Аида Гаджиевна пережила немало стрессовых ситуаций. Период пика коронавируса «стал самым кошмарным». «Мы буквально жили на работе. Ежедневно обходили все восемь сел. Некоторые даже дважды в день! Люди страшно паниковали, начитаются всякого в интернете… Психологически к такому никто не был готов. С каждым разговаривали как минимум полчаса, успокаивали».

Фельдшеры организовали группы в мессенджерах, информировали, как себя вести, если вдруг появились симптомы, что делать и куда обращаться. И без лекарств никого не оставили. «У нас началось в конце апреля. Главврач со своей стороны сделал все возможное — те из местных, кто переболел ковидом, лекарства получили бесплатно».

Аида и сама перенесла коронавирус: ее госпитализировали в мае на десять дней с 25-процентным поражением легких. «И еще две недели провела дома на карантине. А затем снова в бой!» Слабость она чувствует до сих пор. Но тяжелые времена позади — медработники постепенно возвращаются к прежнему режиму.

«Ни души»

Аиду Гасанову все жители знают в лицо, как и она их. Каждый считает своим долгом отблагодарить, как принято на Кавказе, «от всей души». Прощается она с излечившимися пациентами одной и той же фразой: «Спасибо, мне ничего не нужно! Это моя работа!»

"А вот за что сердце болит — людей в селах все меньше. В Хуне, например, раньше была школа-интернат, там учились порядка шестидесяти детей. Семь лет назад закрыли. Теперь обычная общеобразовательная школа, всего 24 воспитанника ", — вздыхает Гасанова.

Постоянно в Хуне живут чуть больше тридцати человек. Поздней весной и летом народу прибывает: приезжают в родные края с детьми навестить близких. В Турци зимой Аида с матерью и супругом остаются совсем одни. «Конечно, грустно: выходишь на улицу, а там ни души. Но я не хочу уезжать. Здесь мой дом, хозяйство, работа. Для жизни — все условия, жаловаться не на что. Дети в общем-то рядом: до Махачкалы два часа езды».

Аида Гаджиевна признается: для нее очень важно то, о чем в суете городов многие забывают: укутанные в облака макушки гор, зеркально чистые реки и воздух, свежий, как глоток холодной воды в летний зной.

© Аккаунт студии «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛАКИИ » в социальной сети Instagram Окрестности Лакского района