Верховный совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания в связи со взрывом в порту столицы республики Бейрута объявил город зоной бедствия, передает телеканал Sky News Arabia.

Согласно его же данным, совет рекомендовал правительству премьер-министра Хасана Диаба объявить в столице чрезвычайное положение.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3 тысяч человек, погибли более 70. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.

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