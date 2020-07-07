Антон Лисицын. Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа пригрозил ракетами комплекса «Нептун» Севастополю. Он готовится к «масштабной конфронтации» с Россией. А президент Владимир Зеленский заявил, что «никогда не простит» потерю Крыма. С чем связана такая воинственность главы государства и контр-адмирала — разбиралось Mpravda.com.

Работа в городских условиях

Неижпапа сообщил журналистам, что готов дать отпор российским войскам, которые якобы могут прорваться «из Крыма на юг Херсонской области, чтобы <…> пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал». Он подчеркнул, что «дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю».

По словам командующего, украинские моряки делают все, чтобы отразить удар на море: «Разрабатывается проект строительства новых мест базирования флота — мы не можем находиться только в маленькой гавани в Одессе и в маленькой гавани в Очакове».

Впереди, конечно, нелегкие испытания: «Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если такое произойдет, то, увы, будет много потерь — и наших воинов и гражданского населения».

Война начнется, как только в Крыму приступят к восстановлению канала, подающего воду с материка. Неижпапа уточнил, что Вооруженные силы Украины собираются не только обороняться, но и наступать, в том числе «в городских условиях».

Контр-адмиралу задали один очень неприятный вопрос. В 2016-м СМИ со ссылкой на рабочую группу, созданную по поручению президента Петра Порошенко и Минобороны Украины, сообщали, что из ВМСУ дезертирует личный состав и офицеры продолжают посещать Крым вопреки предупреждениям СБУ. В 2015-м было 559 дезертиров, и командование это скрывало.

Неижпапа объяснил, как он относится к сослуживцам, поддерживающим отношения с российскими коллегами. Для него контакты с властями полуострова неприемлемы. «Я не ездил в Крым после этого и не пустил свою жену — даже на похороны ее отца в 2015-м», — признался он.

Надо упрятать за решетку

Воинственные заявления украинских официальных лиц звучат на фоне острых внутриполитических событий.

Суд в Киеве не смог назначить Петру Порошенко меру пресечения по одному из уголовных дел, возбужденных против него. Бывший глава государства, считающий, что нынешняя власть преследует его по политическим мотивам, обратился к Владимиру Зеленскому так: «Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте».

Действительно, во время предвыборной кампании у Зеленского был лозунг: «Весна придет — сажать будем». На дебатах он сказал Порошенко: «Я — ваш приговор». Но громкие уголовные дела так и не дошли до суда. В стране иронизируют: Зеленский действительно стал приговором Порошенко, только оправдательным.

Помимо коррупции, Порошенко подозревали в государственной измене. Расследование инициировал Андрей Портнов, бывший замглавы администрации Виктора Януковича. Основанием послужила провокация ВМСУ в Керченском проливе в ноябре 2018-го. Суда вместе с экипажами перехватили российские пограничники. Под этим предлогом Порошенко ввел военное положение. Под угрозой оказались президентские выборы, исход которых уже тогда выглядел для Порошенко неприятным. Но и по этому делу никаких приговоров не последовало.

Тем временем рейтинги Зеленского падают. По июньским данным Киевского международного института социологии, действия главы государства одобряют 38% украинцев — месяцем ранее было 47%. Напомним, что в прошлом году Зеленский победил с показателем 73%.

Может быть, поэтому он повторяет риторику своего предшественника. На праздновании Дня Военно-морских сил Украины Зеленский заявил, что «не простит тех, кто аннексировал Крым», а также тех, «кто не позволил украинским морякам помешать этому».

Весной 2014-го обязанности президента исполнял Александр Турчинов. Сегодня он намеревается возглавить штаб партии Порошенко «Европейская солидарность».

Гремучая смесь

Депутат Верховной рады Украины пятого и шестого созывов Алексей Журавко считает воинственность командующего ВМСУ и президента следствием того, что у команды Зеленского большие сложности в политике и экономике. «Разброд, шатания и хаос, значит, надо нагнетать обстановку. Украина готовится к местным выборам, на это наложилась еще и электоральная кампания в США. Киев фактически втянут в американскую политику. Коронавирус бьет по экономике и хозяйству. Все это создает гремучую смесь. Поэтому крайней снова сделали Россию», — рассуждает он.

«Зеленскому не на что и не на кого опираться, так как он всех вокруг себя сдает. Остается заигрывание с националистами и агрессивное поведение, срыв Минских соглашений, — продолжает Журавко. — Но это для внутреннего рынка. Чтобы нарываться на серьезное противостояние с Россией, надо быть самоубийцей».

Зато не исключены вооруженные провокации в Донбассе, добавляет собеседник. «Мне сообщают, что туда стягивают много разной боевой техники, могут снова попытаться войти в Донецк. Но если ДНР перейдет в наступление, то будет очередной котел для украинских войск и снова «Минск». На весь земной шар станут кричать: «Давайте «Минск-3″. На мой взгляд, Зеленскому лучше бы искать точки соприкосновения с Донецком и Луганском, мирное сосуществование с Донбассом и Россией, иначе он потеряет Украину», — говорит Журавко.

Леонид (имя изменено по его просьбе) работал в штабе одного из украинских политиков. Историю с Неижпапой он не считает даже политической. По его словам, адмирал — просто очередной дежурный алармист, пугающий российской угрозой. «Нужен кто-то, кто бы заявлял громко: «Россия нападет!» Раньше этим занимался Турчинов, который один регулярно где-то видел скопления российских войск и предсказывал войну, — объясняет Леонид. — Сейчас это вызывает злобу, они несколько лет всем мозги компостировали, а некоторые верили по принципу: ну не может же серьезный человек, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, так тупо врать. Подобные заявления воспринимают теперь как несмешную комедию».

Сотрудник одного из силовых ведомств Украины согласился пообщаться с Mpravda.com на условиях анонимности. Он полагает, что выступление Неижпапы не имеет отношения к безопасности страны. «Патриотический электорат, который не понял, с кем на самом деле ведется война, уже ничто не спасет, — отмечает он. — А адмиралы недалеко ушли от политических деятелей — ловят хайп, причем довольно дешевый».

Собеседник приводит пример. В прошлом году он был на курорте в Бердянске: все улицы в огнях, работают кафе, дискотеки. А ведь Киев на словах постоянно «спасает» этот город от «российской агрессии». Никаких мер безопасности, только разведенный на пляже костер привлекает внимание пограничников — чтобы оштрафовать.