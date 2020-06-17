Американский легкоатлет Кристиан Коулман временно отстранен за нарушение антидопинговых правил, а именно за пропуск трех допинг-тестов в течение года, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU). Ему грозит двухлетняя дисквалификация.

24-летний спортсмен пропустил три теста 16 января, 26 апреля и 9 декабря 2019 года. Ранее он заявил, что не сдал последний тест, так как в установленный для проверки срок ходил по магазинам и вернулся домой до истечения времени, но допинг-офицер уже ушел.

Однако в рапорте офицера говорится, что представитель антидопингового органа громко стучался в дверь каждые десять минут и нажимал кнопку дверного звонка в течение часа.

«У меня есть несколько квитанций из магазинов, затем я купил еду и вернулся в течение указанного времени, поэтому я не думаю, что он ждал меня час. Я никогда не использовал добавки или препараты, улучшающие работоспособность. Я готов проходить тест на допинг каждый день до конца карьеры, чтобы доказать свою невиновность», — написал атлет в Twitter.

Y’all know this is wrong @aiu_athletics something needs to change. “Integrity unity” smh pic.twitter.com/Z2TQvNt8hQ — Christian Coleman (@__coleman) June 16, 2020

В прошлом году лишь формальность помогла Коулману избежать дисквалификации за подобное нарушение. Он также пропустил три внесоревновательных теста, но сумел доказать, что один из них пришелся на следующий год. Тогда его дело было закрыто.

Кристиан является чемпионом мира в беге на 100 метров и в эстафете 4х100 м. В феврале 2018 года он установил рекорд мира в беге на 60 метров.