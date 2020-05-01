Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с «наступившим и наступающими праздниками», отметив, что именно на эти дни придется переломный момент в развитии эпидемии коронавируса. Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 1 мая.

«От того, насколько ответственно горожане отнесутся к ограничительным мерам, зависит развитие эпидемии: она или пойдет на спад, или мы столкнемся со взрывным ростом заболевания», — написал он. По его словам, в случае наращивания темпов заражаемости граждан ждут дополнительные ограничения.

Беглов отметил, что в случае наращивания темпов весь городской ресурс «придется потратить на тех, кто проигнорировал интересы большинства».

Губернатор попросил горожан проявить «терпение и здравомыслие» и соблюдать принцип самоизоляции дома или на даче.

Согласно данным карты самоизоляции «Яндекса» на 20:50 пятницы, большинство петербуржцев остались дома. Индекс составляет составляет 3,6 балла. Чем ниже числовое значение, тем больше людей на улицах. Индекс от 0 до 2,4 балла означает, что на улицах очень много людей, от 3 до 3,9 балла — есть люди, а 4–5 баллов — почти никого нет.

Накануне глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто допусти, что ситуация с заражаемостью этой инфекцией может стабилизироваться в городе в середине мая. Он считает, что пик заболеваемости в Северной столице еще не достигнут.

28 апреля президент России Владимир Путин решил продлить режим нерабочих дней до 11 мая включительно. Он также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 1 мая, в Санкт-Петербурге с начала эпидемии зарегистрировано 4411 случаев коронавируса, 779 пациентов выздоровели и 33 — умерли.

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