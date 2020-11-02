Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о критически высоком уровне заболеваемости коронавирусом в городе, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что за минувшие сутки в Северной столице было зафиксировано 923 случая заражения.

«Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения», — сказал Беглов.

По его словам, в Петербурге уже развернуты почти 8 тысяч коек для лечения больных COVID-19. Кроме того, как сообщил губернатор, в декабре в городе начнут работу четыре новых стационара-трансформера.

По его словам, это в случае необходимости позволит довести число коек до 12 тысяч. По последним данным, в Петербурге выявлено 63 195 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 39 436, скончались 3 873 человека.