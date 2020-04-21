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Петербургу удалось «по-среднему» пройти первую волну COVID-19, сейчас ожидается следующий всплеск инфекции, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Ситуация очень серьезная, непростая. Мы пока держимся. Первый пик нам удалось, так сказать, по-среднему пройти, ожидаем следующую волну, и тогда могут начаться проблемы», — сказал Беглов во вторник на заседании городского правительства.

В числе основных проблем он назвал подготовку стационаров к приему пациентов с коронавирусом. Также, как отметил Беглов, город испытывает нехватку средств индивидуальной защиты для медиков и аппаратов ИВЛ. «У нас есть дефицит — и в средствах индивидуальной защиты для врачей, и в ИВЛ. Пока мы справляемся, но уже, как говорится, подходим к красной черте, когда нам просто не хватит соответствующего оборудования… Правительству Петербурга необходимо просто время, передышка, когда мы подготовимся», — отметил губернатор.

Вместе с тем, по его словам, городские власти полностью контролируют эпидемиологическую ситуацию. "Правительство Петербурга знает, что делает, и знает, в какое время будут применяться те или иные схемы в зависимости от ситуации", — заключил Беглов.

По данным городского оперштаба, с начала эпидемии в Петербурге подтверждено 1973 случая коронавируса. Выздоровели 254 человека, 11 — скончались.

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