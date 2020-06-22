Власти Санкт-Петербурга обсудят с представителями Роспотребнадзора возможное открытие парков, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом сообщил вечером 22 июня на своей странице в соцсети губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, с 22 июня в Петербурге возобновилась работа каршеринга, а санаториям разрешили принимать пациентов строго при наличии медицинских показаний. С 29 июня заработают летние кафе и террасы.

«Если тренд на снижение заболеваемости сохранится до конца этой недели, будем вместе с Роспотребнадзором готовить новые снятия ограничений. В первую очередь — в отношении посещения парков», — заявил губернатор Петербурга.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточная цифра снижается уже на протяжении нескольких дней. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 22 412 случаев заражения. От COVID-19 умерли 869 человек. Выздоровели 13 647 человек.