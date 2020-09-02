Московская международная книжная ярмарка открылась в столичном ЦВЗ «Манеж» 2 сентября.

Всего за пять дней здесь пройдет 270 встреч, презентаций, лекций, круглых столов и мастер-классов. Каждую из этих встреч можно посетить не только лично, но и онлайн.

Свои книги сюда привезли 300 российских издательств. В день открытия на ММКЯ выступят Владимир Познер, Алексей Иванов и Галина Юзефович, а Михаил Елизаров проведет творческую встречу. 4 сентября о своих книгах расскажет Александр Цыпкин, а в последний день ярмарки новые книги представят Захар Прилепин и Евгений Водолазкин.

Иностранные гости поучаствуют в ярмарке онлайн. Так, 3 сентября польский писатель Януш Леон Вишневский расскажет о продолжении своего популярного романа «Одиночество в Сети», а 4 сентября Фредерик Бегбедер впервые презентует русскоязычную версию последнего романа «Человек, который плакал от смеха».

Республика Корея привезла на ММКЯ программу «Future-ing» («Будущее — сегодня»), в рамках которой 3 сентября можно будет узнать о музейном проекте художницы Ли Бул «Утопия Спасенная». Этот крупный проект откроется в рамках программы Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Кроме того, на ММКЯ впервые будет представлена программа Музейной линии с издательскими и образовательными программами ведущих музеев, пройдут церемонии награждения лауреатов конкурсов «Книга года», «Малая Родина», «Искусство книги», «Класс!», будут награждены победители премии в области художественного перевода «Мастер» и Международного конкурса книжной иллюстрации «Образ книги».

Билеты необходимо приобретать сайте ярмарки, здесь же доступны трансляции событий ММКЯ.