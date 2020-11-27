Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал, что выжил после отравления «Новичком» в том числе благодаря хорошей физической форме. Блогер Илиас Меркури в ответ обвинил Навального в «пустозвонстве».

«Не только не умереть, но и снова начать бегать. Самый правильный план. Приступаю к нему, пожелайте мне удачи», — написал Навальный (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Оппозиционер отметил, что врачи говорили о спасшей его физической подготовке.

«Страдал, но бегал. Не зря. Моя левая нога по-прежнему слегка «заморожена», доктора говорят: жди, должно пройти. Надеюсь, бег поможет», — заявил он.

Меркури в своем Telegram-канале https://t.me/imerkouri/7249 назвал Навального «бьюти-блогером».

«Пустозвонство — не преступление, разумеется. Человек страдал и бегал. Знайте, бег помогает от «новичка», — написал он.

Как писал «Рамблер», Навального госпитализировали в омскую клинику утром 20 августа. Ему стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске, поэтому он попал в местную больницу. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite.

Врачи Charite попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок». К аналогичным выводам пришли специалисты во Франции и Швеции.

Позже в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, обнаруженное в организме Навального, похоже на нервно-паралитический яд из группы «Новичок», но не внесено в Конвенцию о запрещении химического оружия.

В МИД России обвинили ОЗХО в предвзятости. Дипломаты заявили, что выводы военных лабораторий Германии, Франции и Швеции подтвердили выбранные ОЗХО лаборатории, также «имеющие отношение к военно-политическим структурам евроатлантического сообщества».