Мировая экономика может потерять порядка десяти триллионов долларов от ВВП к 2025 году, если страны не откажутся от торговых ограничений. Такой вывод содержится в совместном исследовании The Boston Consulting Group (BCG) и HSBC, подготовленном для лидеров «Большой двадцатки».

«Торговые ограничения, высокие тарифы замедляют восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса», — со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Свои выводы эксперты основывают на сравнении двух сценариев взаимодействия между странами «Большой двадцатки». Первый вариант подразумевает высокий уровень свободы торговли, регулируемой установленными правилами, второй — максимально возможные торговые ограничения, включая рост среднемировых тарифов. Выяснилось, что роста ВВП и увеличения общей стоимости товаров, поступающих во внешнюю торговлю, можно добиться лишь в условиях ведения свободной торговли.

По оценкам специалистов, оздоровлению мировой экономики помогут усиление международных институтов, включая ВТО, переосмысление правил международной торговли, внедрение технологий, способствующих развитию электронной коммерции и цифровой торговли, работа над созданием условий для экспорта услуг и нематериальных товаров за счет ослабления соответствующих ограничений, а также согласование правил торговли и инвестирования, чтобы стимулировать инновации.