В своей деятельности любое предприятие стремится увеличить рынки сбыта, расширить круг деловых партнеров. Есть множество путей решения данной задачи. Реклама в интернете, СМИ, проведение презентаций – вот немногое, что сразу приходит на ум.

Вместе с тем, неоценимую помощь в работе может оказать подробная база организаций России, предлагаемая компанией ExportBase. Она открывает дополнительные возможности для бизнеса вне зависимости от вида, региона осуществления деятельности. Все имеющиеся преимущества можно описать в виде таких условных блоков.

Полнота и информативность

В базе представлена не только информация о российских компаниях, но и предприятиях из стран СНГ. Есть возможность получить максимально подробные сведения о фирме, включая телефоны ее первых лиц.

При этом данные периодически обновляются, что дает гарантию их актуальности. Некоторые сведения получаются законным путем из баз государственных структур (например, ФНС России).

Для удобства поиска предусмотрен целый ряд фильтров. Набор нужных сведений можно получить в зависимости от:

зарубежной страны или региона Российской Федерации;

вида осуществляемой деятельности;

организационно-правовой формы;

статуса компании на рынке (производитель, дилер, торговая сеть или интернет-магазин).

Так формируется выборка в зависимости от запросов конкретного пользователя. При этом сроки генерации информации минимальные, поскольку все происходит в автоматическом режиме.

Есть и дополнительные возможности. Так, предусмотрено получение сведений о тех российских компаниях, которые только-только вышли на отечественный рынок. Кроме того, можно заказать подборку по экспортерам или импортерам конкретной продукции.

Доступность данных

Сведения предоставляются за плату. При этом расценки могут быть символическими (от 1 копейки за позицию). Полученную выборку заказчик получает в свое распоряжение сразу же после совершения платежа. Затем данные могут быть использованы для формирования рассылок по электронным адресам, социальным сетям.