Среди современных утеплительных и изоляционных материалов, применяемых в различных областях строительства, одну из лидирующих позиций занимает базальтовая вата. Данный материал, полученный путем измельчения и термообработки натуральной горной породы – габбро-базальта, является экологически чистым, а показатели его безопасности очень высоки.

При этом он отличается высокими изоляционными и прочностными характеристиками, благодаря которым материал и получил широкое, практически повсеместное применение. Его высокие эксплуатационные характеристики, качество и долговечность послужили основой для выбора материала в качестве утеплителя как в строительстве жилых частных и многоквартирных домов, так и при возведении промышленных сооружений и общественных зданий.

Свойства и преимущества утеплителя

Основным качеством базальтовой ваты является низкая теплопроводность, за счет которой материал сохраняет температуру в несколько раз лучше, чем кирпич, камень и даже дерево. Материал имеет пористую структуру, свободные ячейки которой заполнены воздухом, что и помогает хорошо сохранять тепло. Это и является причиной для его использования в качестве строительного утеплителя. К тому же, базальтовая вата не впитывает и не пропускает воду, поэтому хороша при постройке бань и саун, и помещений с бассейнами.

Однако стоит упомянуть, что материал способен пропускать пар, поэтому часто требуется дополнительная изоляция от пара. Огнестойкость и устойчивость к высоким температурам – вот еще незаменимые свойства данного материала. Еще одним преимуществом является устойчивость к агрессивным средам, материал не подвержен коррозии и устойчив к всевозможным химическим веществам. Утеплитель из базальта также устойчив к различным микроорганизмам и грибкам, этому материалу не страшны повреждения и гниение.

Прочностные его характеристики также на высоте, утеплитель очень твердый, он выдерживает большие нагрузки. Волокно из базальта крепкое и прочное, оно не крошится и не отламывается. Конечно, при распиле и отделочных работах возможны небольшие сколы и сломы частиц волокон, поэтому работы рекомендуется проводить с респиратором и защитным костюмом, который сохранит поверхность кожи работников. Утеплитель из базальта практически не пропускает звуков и шумов, обладает хорошей звукоизоляцией.

Данный материал не только не пропускает посторонних звуков внутрь помещения, но имеет и обратный эффект, звуки не выходят наружу за пределы стен. Отдельно следует упомянуть высокую стоимость утеплителя из базальта. Цена данного материала выше других утеплителей и изолирующих материалов, однако, базальтовая вата отлично справляется с целым рядом задач в качестве изолятора, и способна заменить покупку нескольких изоляционных прокладок. В итоге, используя для утепления именно вату из базальта, можно даже хорошо сэкономить.

Применение утеплителя

Благодаря выносливости и устойчивости к большим нагрузкам, материал нередко применяется в строительстве крупных промышленных объектов, при возведении которых также очень важны звуконепроницаемость и удержание тепла. Не горючесть базальта и способность переносить достаточно высокие температуры (более 1000 градусов), позволяют применять его в качестве утеплителя для различных труб и промышленных коммуникаций. Конечно же, используют вату из базальта и при постройке жилых комплексов, а также частных жилых домов. Особенно незаменимы его качества при возведении бань, бассейнов и саун.

Часто прибегают к использованию базальтовой ваты для утепления вентилируемых фасадов. Тут рекомендуют применять два слоя ваты, более рыхлый кладут ближе к стене, а более плотный и крепкий – непосредственно к фасаду. Используют утеплитель и для других типов фасадов, например, мокрых фасадов, панельных домов и домов из слоистой кладки.

Источник: https://knauf.kiev.ua/