Мюнхенская «Бавария» официально сообщила о переходе из «Манчестер Сити» немецкого полузащитника Лероя Зане. 24-летний футболист подписал с чемпионом Германии пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 45 млн евро без учета возможных бонусов.

«С нетерпением жду нового вызова и не могу дождаться, когда буду тренироваться с командой. Я знаю Ханси Флика по молодежной сборной, между нами были очень хорошие отношения. Я хочу выиграть как можно больше трофеев с «Баварией» и Лига чемпионов — главный приоритет», — приводит слова новобранца официальный сайт клуба.

🗣️ Hasan #Salihamidžić, Sportvorstand des #FCBayern: „Wir sind sehr froh, dass Leroy Spieler des FC Bayern wird. Leroy ist ein Unterschiedsspieler und wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität verstärken." #ServusLeroy#MiaSanMia @LeroySane19 @Brazzo — FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2020

Зане был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки. Чемпионы Бундеслиги тогда были готовы заплатить за футболиста более 100 млн евро.

Зане перешел в «Манчестер Сити» из немецкого «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила 52 млн евро. В нынешнем сезоне форвард принял участие лишь в одном матче Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.