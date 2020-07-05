Мюнхенская «Бавария» на Олимпийском стадионе в Берлине со счетом 4:2 обыграла леверкузенский «Байер» в финале Кубка Германии по футболу.

В составе триумфаторов забитыми мячами отметились Давид Алаба (16′), Серж Гнабри (24′) и Роберт Левандовски (59′, 89′). У проигравших отличились Свен Бендер (63′) и Кай Хаверц (90′, с пенальти).

«Мы гордимся тем, что нам удалось сделать! В течение последних недель мы играли в сенсационный футбол, настрой просто фантастический. Приятно видеть, как команда верит в свои силы. Мы просто очень счастливы», — приводит слова главного тренера мюнхенцев Ханса-Дитера Флика официальный сайт «Баварии».

«Бавария» в 20-й раз стала обладателем Кубка страны, что является рекордом, еще четыре раза клуб уступал в финале. Мюнхенцы в этом сезоне заслужили уже второй титул, ранее они в 30-й раз стали чемпионами Бундеслиги.