Президент компании Inteco Management, вдова Юрия Лужкова Елена Батурина положительно отнеслась к предложению президента РФ Владимира Путина увековечить память бывшего столичного градоначальника, установив мемориальную доску на доме, где он жил.

В Кремле заявили, что доверие к Лужкову восстановлено Как сообщает KP.Ru, Батурина была в курсе, что такой указ готовится.

«Да, конечно. Это правильно», — сказал она по поводу установки доски.

Глава государства также предложил присвоить имя Лужкова столичному университету МГГУ. Батурина сказала журналистам, что не думала о возможном участии в торжественной церемонии.

Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 год. С этой должности его уволил руководивший тогда страной Дмитрий Медведев с формулировкой «в связи с утратой доверия президента».

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