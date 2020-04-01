Новые подразделения создаются в Следственном комитете России. Об этом в среду, 1 апреля, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«В ведомстве создается Всероссийское экспертное учреждение судебных экспертиз для производства экспертиз всех видов и любой сложности, образован научно-технический совет по вопросам инновационной деятельности», — цитирует Бастрыкина «Российская газета».

Он отметил, что введены должности специалистов для социологических исследований и созданы факультеты подготовки следователей-криминалистов.

По словам Бастрыкина, продуктивно заработали созданные в Главном следственном управлении (ГСУ) специализированные подразделения по расследованию преступлений в отношении несовершеннолетних, бандитизма, в медицинской сфере, преступлений прошлых лет, а также международного и федерального розыска лиц.

Он подчеркнул, что это позволило централизованно укрепить приоритетные направления следственной деятельности, пишет RT.

Также Бастрыкин рассказал, что Следственный комитет предложил изымать частные самолеты и вертолеты у их владельцев за нарушение летных правил.