Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился выяснить, почему в Ростовской области 95-летний ветеран Николай Романов на протяжении длительного времени не мог получить благоустроенное жилье.

Ранее, 18 февраля, СМИ сообщили, что в городе Красный Сулин в доме без воды, газа и канализации проживает 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, а городская администрация отказывается предоставлять ему другое жилье.

Однако Александр Бастрыкин поручил сотрудникам следственного управления не прекращать проведение проверки и установить, почему ветеран на протяжении длительного времени не мог получить жилье, говорится в сообщении СКР.

В старом ветхом доме, где сейчас пока еще проживает фронтовик, нет никаких условий: ни газа, ни воды, ни канализации. Ближайший колодец на улице, но до него дойти ветеран просто не в силах.

Родные Николая Романова, который во время Великой Отечественной был пулеметчиком и получил ранения обеих рук, много раз обращались к местным чиновникам, но те заявляли, что комиссия признала дом пригодным для проживания.