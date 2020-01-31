Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения крыши спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», где погиб рабочий. Об этом в пятницу, 31 января, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, дело поручено возбудить в связи с «очевидным фактом нарушения правил безопасности» при проведении работ.

Петренко добавила, что материалы дела по указанию главы ведомства передадут следователям центрального аппарата СК.

Обрушение комплекса «Петербургский» произошло 31 января во время среза скрепляющих крышу с железобетонным кольцом вант. После того как удалили 10 растяжек, крыша рухнула. К спорткомплексу выехали несколько машин скорой помощи. По данным источника в экстренных службах телеканала 78.ru, предварительной причиной ЧП стало нарушение техники безопасности.

В пресс-службе «СКА Арена», которая реконструирует здание, сообщили ТАСС, что в пятницу работники компании начали демонтаж аварийной крыши комплекса (мембраны). По плану работ они собирались перерезать 112 вант, которые крепят кровлю к железобетонному кольцу.