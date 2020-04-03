Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о спекуляции медицинскими масками в регионах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

3 апреля в СМИ появилась информация о продаже масок по завышенным ценам в Московской, Нижегородской областях и Республике Татарстан. Бастрыкин поручал главам территориальных управлений ведомства разобраться в случившемся и «принять меры по недопущению наживы в сложной эпидемиологической ситуации в стране».

2 апреля генеральный директор юридического агентства IQ Technology Дмитрий Козлов рассказал, что в марте 2020 года выручка от спекуляций масками превысила 400 млн рублей. Если в 2018 году средняя цена одной штуки составляла 7,3 рубля, в 2019 году — 8,7 рубля, то в 2020 году она достигла 77,81 рубля. Самый дорогой экземпляр стоит 750 рублей, передает «Газета.ру».

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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