Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом 9 января сообщил ТАСС.

Также под домашним арестом оставлены партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор этого банка по инвестициям Александр Цакунов. При этом прокурор просил продлить домашний арест всем кроме Цакнуова.

Калви в суде заявил, что не виновен и попросил об освобождении под залог в размере 25 млн рублей. По его словам, доказательство его невиновности является делом чести, поэтому он будет этим заниматься. Об освобождении под залог того же размера также попросил Дельпаль. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Майкла Калви и Филиппа Дельпаля арестовали 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Суд продлил домашний арест Калви до 13 января.

По данным следствия, он, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

23 декабря СМИ сообщили, что Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на растрату в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Калви свою вину не признал.

27 декабря Следственный комитет России закончил расследование этого уголовного дела.