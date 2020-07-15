Регулярный чемпионат Единой лиги начнется 20-го сентября, а состав участников останется неизменным – 13 команд. Это было решено на Совете лиги, который состоялся в онлайн режиме. Неясно пока только одно: будут ли матчи проводиться со зрителями.

Старт чемпионата состоится чуть раньше, чем обычно, поскольку Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год и по просьбе Международной федерации баскетбола все национальные чемпионаты должны быть завершены к 15 июня 2021 года. «Нам надо успеть уложиться», — говорит почетный президент Единой лиги Сергей Иванов, именно поэтому регулярный чемпионат стартует 20 сентября. Поскольку Евролига на своем недавнем заседании определила сроки открытия тренировочных сборов — максимум за 8 недель до старта турнира или максимум за 5 недель до старта национальных первенств (если они начинаются раньше), то клубы Единой лиги откроют свои лагеря уже в начале августа.

Серии плей-офф, где сразятся восемь сильнейших команд регулярки, пройдут до 3 побед — решение об этом тоже было принято на Совете лиги.

«Единственное, остаётся неопределённость, как мы в сентябре начнём проводить матчи: с пустыми залами, с наполовину заполненными или с полными, на последнее, конечно, мы все надеемся, но это от нас не зависит», — сказал Иванов.

Состав участников останется неизменным: те же 13 клубов, девять из которых – российские, а также клубы из Белоруссии, Казахстана, Эстонии и Польши.

Руководство лиги также осталось неизменным: президент Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин переизбраны на свои посты на новый четырехлетний срок.

“За четыре года бюджет лиги увеличился на 24%, медиаправа по стоимости — на 30%. Также мы увеличили премиальные выплаты клубам на 19%, — отметила Корстин. — Хотим продолжать работать на благо Единой лиги, развивать наш продукт и делать лигу еще более популярной и привлекательной для болельщиков и спонсоров. Есть такое мнение, что мы — вторые в Европе. Будем стремиться к тому, чтобы стать лучшей европейской лигой.»

«Четырёхлетка, которая прошла, была непростая. Что касается будущего четырёхлетия, то загадывать сложно, но команда лиги будет активно и оперативно реагировать на все ситуации, и мы точно не потеряем креативность» — заметил, в свою очередь, Кущенко.