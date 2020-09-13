В Орландо баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 119:96 обыграли «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА и впервые с 2010 года вышли в финал Западной конференции.

В составе победителей традиционно выделялся Леброн Джеймс, который набрал 29 очков и установил уникальное достижение: еще ни один игрок в возрасте 35 лет (или старше) не набирал в среднем 25 очков за игру, 10 подборов и 5 передач в серии плей-офф. Леброну удалось сделать это в каждой из двух серий нынешнего розыгрыша.

«Лейкерс» выиграли серию со счетом 4:1 и теперь ждут соперника по финалу конференции. В паре «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» пока впереди команда из города ангелов — 2:3. Лучшие два клуба Востока уже определены — «Бостон Селтикс» и «Майами Хит».

🏀 GAME 5 FINAL SCORE 🏀 LeBron James goes for 29 PTS, 11 REB, 7 AST as the @Lakers win and ADVANCE to the WESTERN CONFERENCE FINALS! #NBAPlayoffs Kyle Kuzma: 17 PTS, 3 3PM

Markieff Morris: 16 PTS, 4-4 3PM

Danny Green: 14 PTS, 4 3PM

Anthony Davis: 13 PTS, 11 REB pic.twitter.com/fVZggBly1T — NBA (@NBA) September 13, 2020

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.