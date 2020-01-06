СПОРТ

Баскетболисты «Химок» впервые разгромили московский ЦСКА с разницей в 16 очков

20:33 06/01/2020

Баскетбольный клуб «Химки» одержал свою самую крупную победу над ЦСКА в истории. Домашний матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на «Арене-Мытищи» в присутствии 6877 зрителей завершился со счетом 96:80, передает ТАСС.

Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковного клуба Янис Тимма, набравший 26 очков. Среди армейцев больше всех очков набрал форвард Дарран Хиллиард (24).

Ранее «Химки» побеждали ЦСКА с разницей в 10 очков в 2011 году в рамках Суперлиги (75:65). В рамках Единой лиги ВТБ подмосковному клубу удалось обыграть ЦСКА в основное время на своей площадке в 2015 году, тогда разница составила три очка (107:104). В прошлом сезоне «Химки» победили в овертайме (73:72).

В следующем матче Единой лиги ВТБ «Химки» примут 19 января красноярский «Енисей». ЦСКА 20 января сыграет на выезде с «Зенитом».

Напомним, в мае 2019 года баскетбольный ЦСКА в восьмой раз выиграл Евролигу. В финале россияне оказались сильнее турецкого клуба «Анадолу Эфес» со счетом 91:83. По количеству выигранных трофеев в Евролиге россияне занимают общее второе место. Больше только у мадридского «Реала» – 10.



