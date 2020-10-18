Баскетболист мадридского «Реала» Фабьен Козер сдал положительный тест на коронавирус после встречи с подмосковными «Химками» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

О заражении защитника сообщается на сайте клуба.

«Реал» в среду в рамках Евролиги принимал подмосковные «Химки» (94:85), а в пятницу сыграл в гостях с итальянским «Миланом» (70:78).

В заявку «Химок» на матч с «Реалом» вошли только восемь игроков. Ранее положительные тесты на коронавирус в подмосковном клубе сдали Янис Тимма, Джордан Мики, Грег Монро, Евгений Воронов и Максим Барашков.

Comunicado Oficial: Causeur.#RMBaloncesto — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 18, 2020

«Химки» и питерский «Зенит» ранее просили руководство Евролиги о переносе ближайших матчей из-за вспышек коронавируса в обеих командах, но получили отказ. Подмосковная команда сумела набрать на матч минимум из восьми игроков, а питерская ушла на карантин и приняла два технических поражения.