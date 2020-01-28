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Баскетболист «Лейкерс» Джеймс пообещал продолжить дело Брайанта

09:49 28/01/2020

Продолжить дело погибшего в авиакатастрофе бывшего игрока баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта пообещал его одноклубник Леброн Джеймс, передает ТАСС.

«В воскресенье утром я слышал твой голос перед вылетом из Филадельфии, и не мог даже подумать, что это будет наш последний разговор. Обещаю, что продолжу твое дело, приумножу наследие», – написал на своей странице в Instagram двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион НБА Джеймс.

Вертолет, на котором летел Брайант, разбился в условиях тумана 26 января недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли все девять человек, находившиеся на борту, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе сборной США дважды выигрывал Олимпийские игры.



