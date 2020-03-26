СПОРТ

Баскетболист Джамал Мюррэй случайно опубликовал пошлое видео с подругой

12:01 25/03/2020

Канадский профессиональный баскетболист Джамал Мюррэй, выступающий за «Денвер Наггетс», опубликовал в Сети видео орального секса с подругой Харпер, но потом пост исчез. Баскетболист заявил, что его взломали.

В частности, ролик и снимки появились в Instagram stories. Затем эти публикации были удалены. Позднее Мюррэй в Twitter извинился перед фанатами.

«Прежде всего я хотел бы извиниться перед моими фанатами. Моя учетная запись была взломана, в настоящее время наблюдаются проблемы в аккаунте», – написал баскетболист.

Он также попросил всех фанатов удалить видео и снимки, если они где-то сохранились.



