СПОРТ
Баскетболист Джамал Мюррэй случайно опубликовал пошлое видео с подругой
12:01 25/03/2020
Канадский профессиональный баскетболист Джамал Мюррэй, выступающий за «Денвер Наггетс», опубликовал в Сети видео орального секса с подругой Харпер, но потом пост исчез. Баскетболист заявил, что его взломали.
В частности, ролик и снимки появились в Instagram stories. Затем эти публикации были удалены. Позднее Мюррэй в Twitter извинился перед фанатами.
«Прежде всего я хотел бы извиниться перед моими фанатами. Моя учетная запись была взломана, в настоящее время наблюдаются проблемы в аккаунте», – написал баскетболист.
Он также попросил всех фанатов удалить видео и снимки, если они где-то сохранились.