СПОРТ

Баскетбол на лошадях: Кыргызстан готовится принять участие в ЧМ по хорсболу

14:07 11/02/2020

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Хорсбол, или баскетбол на лошадях, – сравнительно новая спортивная игра, и сегодня она очень популярна в Кыргызстане, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Секрет популярности хорсбола в Кыргызстане прост – хорсбол очень напоминает национальную игру кок-бору. Профессионалы хорсбола из Франции и Канады помогают команде из Кыргызстана подготовиться к чемпионату мира.

Хорсбол – это симбиоз конного поло, регби и баскетбола. Игра проходит на открытой площадке. В командах по шесть всадников, задача которых занести мяч в кольцо соперника. Мяч для хорсбола необычный – он оплетен ремнями для удобства игроков.

В последние годы этот вид спорта становится в Кыргызтане все более заметным явлением.

«Игра очень похожа на кок-бору. Только хорсбол более динамичен, здесь нет времени, чтобы передохнуть. Я пробовал играть в кок-бору и никогда не уставал», – рассказал игрок французской команды Жером Жиронду.

Кыргызские лошади, на которых играют в кок-бору, вполне могут адаптироваться к новой игре. Конь в хорсболе должен быть резвым, иметь навыки толкаться и при этом не бояться других лошадей. В Европе предпочитают играть на низкорослых лошадях – так легче поднимать упавший на землю мяч. Самая популярная порода в хорсболе – исландская. Кони приземистые, коренастые и недорогие, не более трех тысяч евро за жеребца.

Хорсбол – молодой вид спорта. Первые упоминания об игре относятся к 1930-м годам. Во французской армии эта игра предлагалась в качестве дополнительной тренировки кавалеристов.

В 1970 году два регбиста из Бордо придумали правила игры, и она стала очень популярной среди любителей конного спорта. В 2007-м французские хорсболисты приехали в Кыргызстан и познакомили местных всадников с новой для них дисциплиной. С тех пор товарищеские матчи между кыргызскими и зарубежными командами стали доброй традицией. Более того, каждый раз родоначальники хорсбола стараются посещать те районы страны, где этот вид спорта еще не развит.

Добавим, что на следующей неделе стартует внутренний чемпионат Кыргызстана. В рамках первенства страны будет определена сборная, которая выступит на чемпионате мира. Этим летом он пройдет во французском городе Сен-Ло.



