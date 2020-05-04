Жители Башкирии, работавшие вахтовым методом на Чаяндинском нефтяном месторождении в Якутии, прибудут домой в течение недели, сообщил 3 мая заместитель главы администрации Башкирии Ринат Баширов.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на нефтяном месторождении, после того, как среди работников была выявлена коронавирусная инфекция.

«По утвержденному графику, в ближайшие три дня будет организован прием 1 тыс. наших жителей. Мы предполагаем, что в течение недели всех 1800 вахтовиков мы вывезем», — приводит его слова ТАСС.

Баширов уточнил, что по возвращении нефтяники будут помещены под двухнедельный карантин, после чего вернутся к своим семьям.

Ранее в воскресенье в Башкирию прибыла первая группа вахтовиков из 200 человек.

В России выявлено более 134,6 тыс. заболевших коронавирусом, умерли порядка 1,3 тыс. пациентов, выздоровели свыше 16,6 тыс.