Башенные краны, на сегодняшний день это незаменимые помощники при возведении высотных зданий. Башенные краны это металлическая конструкция с захватом и системой блоков, позволяющим крепко закрепить груз и транспортировать его на нужную высоту.

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Стрела эта закрепляется в верхней части башни и производит разнообразную работу. Это может быть перемещение или монтаж конструкций, который выполняется путем сочетания рабочих движений разной направленности.

При этом происходит подъем и опускание груза, смена уровня вылета стрелы, передвижение башенного крана по путевым рельсам и повороты груженой стрелы.

Легкость в монтаже и управлении позволяет просто и быстро смонтировать и применить башенный кран почти на любой стройплощадке. После завершения работ кран легко демонтируется и с таким же успехом может применяться на другом строительном объекте.

Обслуживаемая краном зона достаточно большая, в связи с тем, что подкрановые рельсовые пути имеют большую протяженность. Например, башенные краны характеристики их могут быть самые разные.

Сочетание этого фактора со значительным подстреловым пространством дают возможность использовать башенный кран в качестве основного грузоподъемного механизма для строительных и монтажных работ.

Это относится к гражданским, промышленным и энергетическим видам строительства в равной степени. Башенный кран кб — 235 идеально подходит для стройки, где необходим быстрый монтаж и демонтаж Согласно технологическим назначениям изменяются типы и параметры таких кранов. ГОСТы полностью регламентируют параметры кранов.

Главной характеристикой при этом считается грузоподъемность. Этот показатель означает наибольшую массу груза на определенном вылете. Учитывая тот факт, что грузоподъемность стреловых кранов — величина переменная, ее принято характеризовать грузовым моментом.

Тогда в качестве основных параметров указывают наименьший и наибольший вылет. Не меньшее значение имеют высота подъема и глубина опускания крюка, учитывают и скорость движений, размеры и массу крана, а также показатель мощности и опорных нагрузок.

Зная эти особенности, гораздо легче выбрать кран в работу в компании Риза-Голд. Жилищное и гражданское строительство требует применение кранов башенных, имеющих грузоподъемность от 3 до10 т, причем вылет должен быть до 25 м, а высота подъема крюка около 50 м. Те краны, которые используются в высотном строительстве, имеют несколько иные показатели.

Их грузоподъемность достигает 6,3-12,5 т, вылет до 45 м, а высота подъема крюка почти до 150 м. Промышленное строительство, в свою очередь, предъявляет несомненно более жесткие требования к башенным кранам. Сооружение корпусов строений и сборке технологического оборудования электростанций обычно используют специально предназначенные для этих целей монтажные краны.

Их грузоподъемность может достигать до 80 т с учетом грузового момента достигающего 15 000 кН-м. Что касается вылета, то он варьируется от 25 до 45 м, а подъемная высота 50…80 м.